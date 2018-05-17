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  4. 17 Mayıs 2018 13:36

İstanbul'da pes dedirten olay ! Dürbünle izlediler

Beylikdüzü'nde 15 katlı binada intihar girişiminde bulunan genci, polisler ikna etmeye çalışırken çevredeki bazı kişiler olayı dürbünle izledi.

İstanbul'da pes dedirten olay ! Dürbünle izlediler
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Beylikdüzü'nde adının Hayrettin olduğu öğrenilen 28 yaşındaki genç, yetkililerden kağıt toplama arabası istediği ancak talebinin kabul edilmediği  gerekçesi ile intihar girişiminde bulundu. 15 katlı binanın 14'üncü katındaki yangın merdivenine tırmanan genci gören çevredekiler, polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. 1 saatten fazla merdivenlerde duran genç, vatandaşların yüreğini ağzına getirdi. Polis ekipleri tarafından ikna edilen genç, sağlık kontrolü için hastaneye götürüldü.

Bu arada intihar etmek isteyen kişiyi polis ekipleri ikna etmeye çalışırken, olayı izleyenler arasındaki iki kişi dikkat çekti. Yol kenarındaki banklara oturan bir kadın  ile bir erkek intihar girişimini dürbünle izledi.



DHA

beylikdüzü , intihar
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