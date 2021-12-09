İstanbul'da pes dedirten olay: Kız çocuğunu da alet ettiler

Esenler'de İki kadın, bir küçük kız çocuğunu yönlendirerek hırdavatçının önündeki pazar arabasını çaldırdı.

Olay, 3 Aralık günü Esenler’de yaşandı.



KIZ ÇOCUĞUNA PAZAR ARABASINI ÇALDIRDILAR

Edinilen bilgiye göre, iki kadın kaldırımda yürüdüğü sırada küçük kız çocuğunu yönlendirerek, hırdavatçının önündeki pazar arabasını çalmasını söyledi. Pazar arabasına yaklaşan küçük kız, kadınlarla göz göze gelerek, onların beğendiği arabayı alarak yoluna devam etti.

OLAY ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Hırdavatçı tanıtım için koyduğu pazar arabalarının eksik olduğunu görünce durumu polise bildirdi. Olay yerine gelerek güvenlik kamerasını inceleyen polis ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Yaşanan hırsızlık anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. (İHA)