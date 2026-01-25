  1. Anasayfa
  4. İstanbul'da pijamasıyla sokağa çıkan genç kadın, otomobilin üzerinde zıplayarak dua etti!

İstanbul'da pijamasıyla sokağa çıkan genç kadın, otomobilin üzerinde zıplayarak dua etti

Güncelleme:

İstanbul Esenyurt'ta bir kadın pijamasıyla çıktığı sokakta yoldan geçen bir otomobili durdurup, aracın tavanına çıkarak zıplayarak dua etmeye başladı...

Olay, dün saat 15.30 sıralarında Esenyurt ilçesi Talatpaşa Mahallesi 1013 Sokak'ta meydana geldi.

Psikolojik sorunlar yaşadığı öne sürülen bir kadın, henüz bilinmeyen bir nedenle sinir krizi geçirip sokağa çıktı.

Kadın, önce yoldan geçen otomobillerin önünü kesti, ardından ise bir otomobilin üzerine çıkarak aracın üzerinde zıpladı.

Yaşanan o anlar çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerde kadının, önce otomobilin kaputuna yattığı ardından ise aracın üzerine çıkarak zıpladığı anlar yer aldı.

Çevredekiler tarafından sakinleştirilen kadın evine götürüldü. İ

hbar üzerine olay yerine sağlık ekibi, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, çevredekiler tarafından sakinleştirilip evine götürülen kadına evinde müdahale etti.

Yaşanan o anları anlatan çevre sakini Onur K, "Kadının birisi arabanın üzerine çıktı. Dua ediyordu. Zar zor indirelim derken polis çağırdık. Sonrasında bir kadın gelip indirip binanın içerisine soktular sağ olsunlar" dedi.

İHA

