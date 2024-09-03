İstanbul'da plazada korkutan yangın
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İstanbul'un Şişli ilçesinde plazada yangın çıktı. Dumanların yükseldiği bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi yükseldi.
Şişli'de plazada yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itifaye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.
DHA
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