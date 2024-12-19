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İstanbul'da plazanın 42'nci katında korkutan yangın

İstanbul'da plazanın 42'nci katında korkutan yangın
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İstanbul Şişli'de bulunan Torun Center'ın 42'nci katında yangın meydana geldi. Paniğe neden olan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

Şişli Mecidiyeköy’de bulunan Torunlar Şirketler Grubuna ait 3 kule halinde olan Torun Center’da 42 katlı kulelerden birinin en üst katın dış cephesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Çıkan yangın sonrası bölgeye çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrası yangın tamamen söndürüldü. Can kaybı ve yaralanmanın olmadığı yangında binanın en üst katında maddi hasar meydana geldi.

10 yıl önce yaşanan asansör kazasında zemine çakılan asansördeki 10 işçi feci şekilde hayatını kaybetmişti.

İstanbul'da plazanın 42'nci katında korkutan yangın - Resim : 1

Torun Center’da çıkan yangın akıllara aynı yerde 10 yıl önce yaşanan asansör kazasını getirdi. 2014 yılında Ali Sami Yen stadı yıkımı ile başlanan Torun Center inşaatında 7 Eylül günü şantiye asansörü 32’inci kattan yere çakılmış, asansörde bulunan 10 işçi feci şekilde hayatını kaybetmişti.

Yaşanan facia sonrası Aziz Torun’a ait Torunlar Gayri Menkul Yatırım Ortaklığı ihmal suçlamalarının odağı olmuştu. Asansör faciasından ardından yürütülen soruşturmada Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 25 şüpheli hakkında "Taksirle 10 kişinin ölümüne sebebiyet vermek" suçlamasıyla iddianame hazırladı. İddianamede Sanıkların 2,5 yıldan 22,5 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın sonucunda 9 sanığa 60 bin 800’er lira adli para cezasına çarptırılırken, 16 sanık hakkında ise beraat kararı verildi. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 19. Ceza Dairesi, yerel mahkemenin verdiği kararı onadı ve cezalar kesinleşmiş oldu.

Etiketler torun center yangın
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