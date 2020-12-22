SON DAKİKA
AİHM'DEN SELAHATTİN DEMİRTAŞ İÇİN FLAŞ KARAR!
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. 22 Aralık 2020 17:47

İstanbul'da polis merkezi önünde silahlı saldırı: 2 yaralı

Şişli'de polis merkezinin önünde düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi yaralandı. Saldırgan olay yerinde yakalanırken, yaralılar hastaneye kaldırıldı.

İstanbul'da polis merkezi önünde silahlı saldırı: 2 yaralı
A+ A-

Olay, saat 17.00 sıralarında Şişli'de meydana geldi. İki farklı kurye firması çalışanları bir süre önce bilinmeyen nedenle kavga etti. Taraflardan birine mensup iki kişi karakola giderek, şikayetçi oldu. 2 kişi karakol çıkışında husumetli oldukları diğer taraftan bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Saldırgan burada etkisiz hale getirilerek, gözaltına alındı. Biri karnından diğeri ise kafasından yaralanan iki kişi ambulansa konularak, en yakın hastaneye kaldırıldı.
 

DHA

silahlı saldırı , şişli , polis merkezi
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM