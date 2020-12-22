İstanbul'da polis merkezi önünde silahlı saldırı: 2 yaralı

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Olay, saat 17.00 sıralarında Şişli'de meydana geldi. İki farklı kurye firması çalışanları bir süre önce bilinmeyen nedenle kavga etti. Taraflardan birine mensup iki kişi karakola giderek, şikayetçi oldu. 2 kişi karakol çıkışında husumetli oldukları diğer taraftan bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Saldırgan burada etkisiz hale getirilerek, gözaltına alındı. Biri karnından diğeri ise kafasından yaralanan iki kişi ambulansa konularak, en yakın hastaneye kaldırıldı.
DHA
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