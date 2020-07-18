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İSTANBUL'DA SİLAHLI SALDIRI: 1 POLİS ŞEHİT OLDU
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  4. 18 Temmuz 2020 15:55

İstanbul'da polise silahlı saldırı: 1 şehit, 1 yaralı

İstanbul Bağcılar'da silahlı saldırı sonucu iki polis yaralandı. Yaralı polislerden biri hastanede şehit oldu. Olay sonrası başlatılan helikopter destekli operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.

İstanbul'da polise silahlı saldırı: 1 şehit, 1 yaralı
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Olay Bağcılar Yüzyıl Mahallesi 2136 sokakta meydana geldi. Narkotik polisi ile şüpheliler arasında yaşanan kovalamaca sırasında şüpheliler polise ateş açtı. Silahlı saldırı sonucu bir polis göğsünden diğer polis ise kolun hafif şekilde yaralandı. 

Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevkedildi. Yaralı polisler, hastaneye kaldırıldı. Polis helikopter destekli operasyon başlattı. Saldırıyla ilgili olduğu belirlenen Serdar B. (19) , O.I.(17) ve A.A.(17) gözaltına alındı. Polisin çalışmaları devam ediyor.

YARALI POLİS ŞEHİT OLDU

Silahlı saldırıda ağır yaralanan polis memuru, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

DHA

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