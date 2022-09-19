İstanbul'da polislere silahlı saldırı: Yaralılar var
İstanbul Fatih'te kimlik kontrolü yapan 2 polis memuru uğradıkları silahlı saldırıda yaralandı. Polis her yerde saldırganları arıyor.
İstanbul'un Fatih ilçesinde kimlik kontrolü yapan 2 polis memuru silahlı saldırıya uğradı. Saldırganların 2 kişi olduğu belirtilirken yaralı polisler hastaneye kaldırıldı.
Olay sonrası bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.
Polisin saldırganları arama çalışması sürüyor.
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