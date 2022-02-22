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  4. İstanbul'da psikopat komşu dehşeti! Duvardaki tehdit şoke etti

İstanbul'da psikopat komşu dehşeti! Duvardaki tehdit şoke etti

İstanbul'da psikopat komşu dehşeti! Duvardaki tehdit şoke etti

Avcılar'da psikolojik sorunları olduğu iddia edilen kişinin, komşularına ait paspasları ve su sayaçlarını ateşe verip, duvara "Hepiniz öleceksiniz" yazdığı öne sürüldü.

Cihangir Mahallesi Semiha Şakir Sokak'ta binada yangın olduğu ihbarı üzerine itfaiye araçları sevk edildi. İtfaiye ekibi, binanın paspas ve su sayacının bulunduğu bir dolabın ateşe verildiğini, 3'üncü kattaki dairenin doğalgaz saatinin olduğu bölümden söküldüğünü gördü.

İtfaiye ekibi yanan paspasları ve dolabı söndürdü. Bina sakinleri, bu yangınları 4'üncü katta oturan ve psikolojik sorunları olduğunu iddia ettikleri Hasan isimli komşularının yaptığını öne sürdü.

Polise de bilgi verdiklerini belirten binada oturanlar, uyku uyuyamaz hale geldiklerini söyledi.

Etiketler komşu avcılar psikolojik sorunlar hasta psikopat
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