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İstanbul'da rehine operasyonu: 14 kişiyi polis kurtardı

İstanbul'da rehine operasyonu: 14 kişiyi polis kurtardı

İstanbul Esenyurt'ta Pakistan uyruklu iki kişi, iş bulma vaadiyle getirdikleri Pakistanlıları rehin alarak ailelerinden fidye istedi. 14 kişi polisin düzenlediği operasyonla kurtarıldı.

Kardeşinin kaçırılarak fidye istenildiğini söyleyen bir gencin başvurusu polisi harekete geçirdi. Ekipler o genç üzerinden pazarlık yaparak rehinelerin tutulduğu adresi belirlemeyi başardı.

Polis adres tespitinin ardından operasyonu başlattı.

Bir kişiyi kurtarmak için giren ekipler kalabalık bir grupla karşılaştı. Tercüman vasıtasıyla durumları soruldu. CNN Türk'ün haberine göre; 13 kişinin daha zorla rehin tutulduğu ortaya çıktı.

Fidye isteyen şüpheliler ise evin içinde saklanmaya çalıştı. Biri yatağından altından, diğeri ise mutfak dolabının çıkarıldı ve kelepçelenerek gözaltına alındı.

Günlerce aç susuz tutulan 14 kişi ise kurtarıldı.  Gözaltına alınan iki şüpheli polisteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Kurtarılan rehineler ise ülkeye yasa dışı yollarla geldikleri için sınır dışı edilmek üzere İl Göç Merkezine gönderildi.

Etiketler istanbul pakistan fidye
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