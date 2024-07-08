İstanbul'da restorana silahlı saldırı: 1 ağır yaralı

Küçükçekmece’de bir sitenin çarşısında yemek yiyen 24 yaşındaki bir genç husumetlisi olduğu öğrenilen kişi tarafından vurularak ağır yaralandı.

Olay saat 23.30 sıralarında Küçükçekmece Halkalı Merkez Mahallesi’nde bulunan bir sitenin çarşısında meydana geldi.

İddiaya göre G.B (24) sitenin lokantasında yemek yerken husumetlisi yemek yediği yere geldi. Şahıs yanında bulunan silah ile ateş etmeye başladı. Çevredeki vatandaşlar silah sesi üzerine olay yerinden kaçarken G.B başına ve omzuna isabet eden mermiler ile yere düştü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri ağır yaralanan G.B’yi ambulans ile hastaneye kaldırırken polis ekipleri olay yerinden kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

İHA