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İstanbul'da restorana silahlı saldırı: Çok sayıda yaralı var

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Eyüpsultan’da bir restorana kimliği belirsiz motosikletli kişiler tarafından pompalı silahla saldırı düzenlendi. Saldırıda 2'si ağır 5 kişi yaralandı.

Olay, 23.00 sıralarında Alibeyköy Mahallesi’nde yer alan bir restoranda meydana geldi. İddiaya göre, kimliği belirsiz motosikletli kişiler tarafından restorana pompalı silahla saldırı düzenlendi.

Restoranda oturan müşterilere kurşun yağdıran saldırganlar 2’si olmak üzere 5 kişiyi yaraladıktan sonra olay yerinden hızla uzaklaştı. Çevredeki vatandaşlar polis ve sağlık ekiplerine ihbarda bulundu.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ağır yaralanan E.E. ve B.K. ile diğer yaralılar F.A., A.A., M.M. çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Silahlı saldırının olduğu restoranın camları tuzla buz olurken yerlerdeki kan izleri dikkat çekti. Polis ekipleri ise olay yerinden kaçan saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.

İHA

Etiketler eyüpsultan restoran saldırı yaralı pompalı istanbul
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