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İstanbul'da restorana silahlı saldırı: Yaralılar var

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İstanbul Mecidiyeköy'de bir restorana düzenlenen silahlı saldırıda 3 kişi yaralandı.

Mecidiyeköy'de bir restorana kimliği belirsiz saldırgan tarafından silahlı saldırı düzenlendi.

Saldırıda 3 kişi yaralanırken, olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

DHA

Etiketler istanbul restoran silahlı saldırı mecidiyeköy
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