İstanbul'da restorana silahlı saldırı: Yaralılar var
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İstanbul Mecidiyeköy'de bir restorana düzenlenen silahlı saldırıda 3 kişi yaralandı.
Mecidiyeköy'de bir restorana kimliği belirsiz saldırgan tarafından silahlı saldırı düzenlendi.
Saldırıda 3 kişi yaralanırken, olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.
DHA
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