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İstanbul'da rezidans inşaatında cinayet

İstanbul'da rezidans inşaatında cinayet
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İstanbul Maslak'ta yapımı devam eden inşaatta alacak verecek meselesi yüzünden çıkan kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Olayla ilgili 11 kişi gözaltına alındı.

Olay, dün saat 20.45 sıralarında Sarıyer Maslak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre yapımı devam eden rezidans inşaatında bir süre önce işten çıkarılan H.I. (30), R. Y. (28) ve Y.D. (20) akşam saatlerinde inşaata geldi. İşten çıkarılan 3 kişiyle A.D., C.D. (23), V.D. (33), H.Y. (27), A.Ç. (28), Y.Y. (38), İ.A. (22), Ö.G. (25) ve S.G. (32) arasında tartışma çıktı. Karşılıklı küfürleşmenin de olduğu tartışmanın bir anda kavgaya dönüşmesi sonucu taraflar birbirlerine bıçakla ve çivili demir sopalarla saldırdı. Kavgada A.D., karnından ve sırtından ağır yaralanırken, C.D. karnından, V.D. başından, H.Y. başından, H.I. ise sırtından yaralandı.

ALACAK VERECEK KAVGASINDA CİNAYET

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından 5 yaralı ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Durumu ağır olan A.D., hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer 4 yaralının ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Polis ekipleri olaya karışan 11 şüpheliyi gözaltına aldı. A.D.’yi bıçaklayarak öldüren şüphelinin yaralılardan H.I. olduğu tespit edildi.

POLİS 11 ŞÜPHELİYİ GÖZALTINA ALDI

Diğer yandan olaya karışan tarafların poliste daha önceden 12 suç kaydı olduğu öğrenildi. Şüphelilerin tedavilerinin ardından adliyeye sevk edileceği bilgisine ulaşıldı. Olay yerinde yapılan incelemede 4 adet demir, 1 adet de çivili tahta sopa ele geçirildi. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

DHA

Etiketler maslak inşaat Rezidans
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