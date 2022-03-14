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  4. İstanbul'da rezidansın 6'ıncı katından düşen kadın hayatını kaybetti

İstanbul'da rezidansın 6'ıncı katından düşen kadın hayatını kaybetti

İstanbul'da rezidansın 6'ıncı katından düşen kadın hayatını kaybetti

Esenyurt'ta 32 katlı rezidansın 6'ncı katından düşen 19 yaşındaki Özge Binnur O., hayatını kaybetti..

Esenyurt'ta 32 katlı rezidansın 6'ncı katından düşen 19 yaşındaki Özge Binnur O., hayatını kaybetti. Polis, düşmenin nedenini araştırıyor. Kadının düşme anları çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, saat 17.00 sıralarında Esenyurt Turgut Özal Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Özge Binnur O. (19) 32 katlı rezidansın 6'ncı katından bilinmeyen nedenle düştü. Kadının düştüğünü gören çevredekiler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, düşmenin nedenini araştırıyor. Kadının cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Öte yandan talihsiz kadının yakınları olay yerinde sinir krizi geçirdi.
Kadının düşme anları çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı.(DHA)

Etiketler esenyıut ölüm
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