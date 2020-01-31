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  4. 31 Ocak 2020 10:04

İstanbul'da Rus mafyasına operasyon ! Çok sayıda gözaltı var

İstanbul polisinin Rus mafyasına yönelik operasyonda 16 kişi gözaltına alındı. Operasyonda 11 tabanca ile 1 kalaşnikof silah ele geçirildi.

İstanbul'da Rus mafyasına operasyon ! Çok sayıda gözaltı var
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Operasyon, İstanbul Emniyetine bağlı Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlendi. Polis ekiplerini harekete geçiren olay, yabancı uyruklu bazı şüphelilerin İstanbul’da bazı olaylara karıştığı bilgisi üzerine ortaya çıktı.

Sözcü'den Habip Atam'ın haberein göre, yapılan araştırmalarda, 16 şüpheli tespit edildi. Biri Rus, 3’ü Ukrayna, 4’ü Gürcü, 8’i Azerbaycan uyruklu şüphelilerin, Rus mafyası adına çalıştığı anlaşıldı. Yapılan çalışmaların ardından operasyon kararı alındı. Bu sabah düzenlenen baskında şüpheliler tek tek gözaltına alındı.

Şüphelilerin gözaltına alındığı adreslerde yapılan aramalarda, 11 tabanca, 1 AK 47 tipi uzun namlulu silah, 222 adet mermi ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler Vatan Caddesi’ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Sözcü

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