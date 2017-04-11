Jandarmada aybaşı krizi çıktı
Jandarmada aybaşı krizi çıktı
Hz. Muhammed karikatürü nedeniyle gazete basanlar: İçkiliydik
Hz. Muhammed karikatürü nedeniyle gazete basanlar: İçkiliydik
Darbe davasında flaş karar ! Tahliye edilen komutana tutuklama
Darbe davasında flaş karar ! Tahliye edilen komutana tutuklama
ABD seçimlerine karışan hacker tutuklandı
ABD seçimlerine karışan hacker tutuklandı
Bahçeli istedi MHP'li isim istifa etti
Bahçeli istedi MHP'li isim istifa etti
Topbaş kimyasal ürün konusunda uyardı !
Topbaş kimyasal ürün konusunda uyardı !
İlkokulda silahlı saldırı ! Ölü ve yaralılar var
İlkokulda silahlı saldırı ! Ölü ve yaralılar var
Gece yarısı 156 siren aynı anda çaldı, şehir karıştı
Gece yarısı 156 siren aynı anda çaldı, şehir karıştı
  1. 11 Nisan 2017 07:55

İstanbul'da şafak operasyonu

İstanbul'da uyuşturucu tacirlerine şafak operasyonu düzenlendi.

İstanbul'da şafak operasyonu
A+ A-

Haberin Foto Galerisi

İstanbul'da şafak operasyonu İstanbul'da şafak operasyonu

İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ‘torbacı’ olarak tabir edilen zehir tacirlerine şafak operasyonu düzenledi.

Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen operasyona Özel Harekat Şube Müdürlüğü, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü’nün yanı sıra çok sayıda sivil ekip destek verdi. Vatan Caddesi’nde bulunan İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nden konvoy halinde çıkan ekipler operasyon yapılacak adreslere doğru yola çıktı. Operasyon kapsamında ekipler Sarıyer, Çayırbaşı Mahallesinde bulunan birçok adrese eş zamanlı giriş yaptı. Çayırbaşı Mahallesinde bulunan bir apartmana giriş yapmak isteyen narkotik ekipleri demir kapıyı kırmak için uzun uğraşlar verdi. Yaklaşım yarım saatlik çalışmanın ardından kapı kırılarak adrese girildi. Özel timin ‘koçbaşı’ yardımıyla kapıyı kırarak girdiği adreste yapılan aramalarda yüklü miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Polis helikopterininde operasyona havadan destek verdi. Operasyon sırasında ekiplerin çevrede geniş güvenlik önlemi aldığı görüldü.



İHA

operasyon , sarıyer , istanbul , uyuşturucu