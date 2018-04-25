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  4. 25 Nisan 2018 10:25

İstanbul'da şafak operasyonu ! Helikopter de destek verdi

İstanbul'un Fatih ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi.

İstanbul'da şafak operasyonu ! Helikopter de destek verdi
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri sabah saatlerinde Fatih’te birçok adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Polis helikopterinin havadan destek verdiği operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen operasyona Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü, Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekipleri katıldı. Vatan Caddesinde bulunan İstanbul Emniyet Müdürlüğünde toplanan ekipler sabah saat 05.00 sıralarında operasyon için düğmeye bastı. Ekipler konvoylar halinde operasyon yapılacak adreslere doğru yola çıktı. Düzenlenen operasyon kapsamında Fatih ilçesinde önceden belirlenen adreslere kapılar koçbaşı ve levye yardımıyla kırılarak girildi. Operasyon yapılan sokaklarda Özel Harekat Polisi tarafından güvenlik önlemi alındığı görülürken, Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri belirlenen adreslerde detaylı arama yaptı. Şafak vakti eş zamanlı yapılan operasyonda ise çok sayıda kişi gözaltına alındı.



Polis helikopterinin havadan destek verdiği operasyonda gözaltına alınan şüpheliler sağlık kontrolünün ardından ifadeleri alınmak üzere İstanbul İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.



İHA

uyuşturucu , narkotik , fatih
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