İstanbul'da Şahkulu Sultan Vakfı'na silahlı saldırı

İstanbul Pendik'te Şahkulu Sultan Vakfı'na silahlı saldırı düzenlendi. Depremzedeler için toplanan yardımlar tıra yüklenirken gerçekleştirilen saldırıda 1 kişi ayağından yaralandı.

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından, afetzedeler için yardım toplayan Şahkulu Sultan Vakfı'nın İstanbul Pendik şubesine silahlı saldırı düzenlendi. Bir kişi ayağından yaralandı.

GASP İDDİASI

Şahkulu Sultan Dergahı'na yapılan saldırının depremzedeler için toplanan yardımların yüklendiği tırın gasp edilme girişimi sırasında meydana geldiği iddia edildi.

"TIRA EL KOYMAK İSTEMİŞLER"

Şahkulu Sultan Dergahı Başkanı Beyzade Özkahraman, saldırıyla ilgili olarak, "Bizim Pendik şubemiz var. Depremzedeler için çok miktarda bağış topladı. Şahkulu'nda toplanan bağışlarla birlikte tırlarla Anadolu'ya sevk edildi. Çok büyük çaba gösterdik depremde. Tırlardan birine el koymak istemişler. Gasp gibi bir durum olduğunu anladık. Çocuklar da vermemek için direnmiş. O direnme sırasında ateş edilmiş. Arkadaşlarımızdan biri yaralanmış. Olay gasp gibi görünüyor" açıklamasını yaptı.

HDP'Lİ VEKİL DE PAYLAŞIM YAPTI

HDP İstanbul Milletvekili Ali Kenanoğlu saldırıyı sosyal medya hesabından duyurdu. Kenanoğlu paylaşımında, "Şahkulu Sultan Vakfı Pendik Şubesi'ne silahlı saldırı…" dedi.