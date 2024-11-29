İstanbul'da sahte alkol faciası: Can kaybı 7'ye yükseldi

İstanbul'da sahte alkol nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 7'e yükselirken, 8 kişi hastanede tedavi görüyor.

İstanbul'da sahte içkiden yaşamını yitirenlerin sayısı 7'ye yükseldi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ile ilçe emniyet müdürlüklerine bağlı ekiplerin katılımıyla gerçekleştirilen sahte içki operasyonuna ilişkin çalışmalar sürüyor.

Ekipler, son 3 günde Şişli, Beyoğlu, Fatih, Kağıthane, Esenyurt ve Ümraniye'de sahte içkiye bağlı zehirlenme şüphesiyle 15 kişinin hastaneye başvurduğunu tespit etti.

Bu kişilerden 7'sinin hayatını kaybettiğini belirleyen polis, yürüttüğü çalışmaların ardından Şişli, Beyoğlu ve Fatih'teki iş yerlerine operasyon düzenledi.

Aramalarda şişelenmiş halde 410 litre etil ve metil alkol, 165 şişe kaçak içki ile içki yapımında kullanılan madde ele geçirildi.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan 13 şüphelinin işlemleri sürüyor.

Beyoğlu’nda "sahte alkol" denetimi

Beyoğlu’nda ise alkol satışı yapan işletmelere yönelik denetim yapıldı. Denetimlerde 33 adet toplamda 16 litre üzerinde bandrol bulunmayan sahte alkol ele geçirildi. Denetimler sırasında sahte alkol ele geçirilen 2 ayrı işletmenin sorumlusu olduğu belirlenen M.Ç. ve R.G. isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin çeşitli suçlardan toplamda 28 kaydı olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan şüpheliler adli işlem başlatıldı.

AA/İHA