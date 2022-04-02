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  4. İstanbul'da sahte içki baskını: 4 bin lt içki ele geçirildi

İstanbul'da sahte içki baskını: 4 bin lt içki ele geçirildi

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 4 bin litre sahte içki ele geçirildi.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Z.Y. ve C.Ç. isimli şahısların temin ettikleri yüklü miktarda sahte alkolü İstanbul genelinde piyasaya süreceği bilgisini aldı.

Yaklaşık bir ay süren istihbari çalışmalar ve fiziki takip neticesinde; şüphelilerin sahte alkolü Avcılar'da bulunan bir evde depoladıkları belirlendi ve söz konusu ev ile çevresi takibe alındı.

Evde bulunan sahte alkolün dağıtımına başlanacağını tespit eden ekipler, operasyon için düğmeye bastı ve 2 şüpheli şahıs suçüstü yakalandı. Evde yapılan aramalarda; 30 litrelik plastik bidonlarda yaklaşık 2 bin litre etil alkol ile dağıtıma hazır halde 2 bin litre sahte rakı ve viski olmak üzere toplam 4 bin litre sahte içki ele geçirildi.

Yakalanan 2 şahıs, ifadelerinin alınmasının ardından adli makamlara sevk edildi.

 

Etiketler sahte içki istanbul baskın jandarma
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