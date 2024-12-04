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İstanbul'da sahte içki kabusu büyüyor: Ölü sayısı 17'ye yükseldi

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İstanbul'da sahte içki nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 17'ye yükselirken, 19 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ile ilçe emniyet müdürlüklerine bağlı ekiplerin katılımıyla gerçekleştirilen sahte içki operasyonuna ilişkin çalışmalar sürüyor. Şişli, Beyoğlu, Fatih, Kağıthane, Esenyurt, Ümraniye, Üsküdar, Bakırköy ilçelerinde toplam 46 kişinin hastaneye başvurduğu tespit edildi. Hastaneye gidenlerden 17 kişi hayatını kaybederken, 22 kişinin tedavileri sürüyor. 7 kişi ise taburcu edildi.

19 GÖZALTI

Sahte içki sattığı tespit edilen şüphelilere operasyon yapıldı. Operasyonda toplam 19 şüpheli gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan şüphelilerden 8’i sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi. Polisin çalışması sürüyor.

İstanbul'da sahte içki nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 17'ye yükselirken, 19 şüpheli gözaltına alındı.

DHA

Etiketler istanbul sahte içki
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