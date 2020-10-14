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  4. 14 Ekim 2020 22:36

İstanbul'da sahte içkiden ölenlerin sayısı 10'a yükseldi

İstanbul'da sahte içkiden hayatını kaybedenlerin sayısı 10’a yükselirken, polis ekiplerinin sahte içki ile ilgili operasyonları sürüyor.

İstanbul'da sahte içkiden ölenlerin sayısı 10'a yükseldi
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Edinilen bilgilere göre, İstanbul'da sahte içki nedeniyle toplam 49 kişi zehirlendi, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 10'a yükseldi. Polis ekipleri sahte içkiyle ilgili çalışmalarını sürdürüyor. Öte yandan Sevim Ş.'nin ölümüyle ilgili Ercan P., Salih Ö. ve İbrahim B. isimli şahıslar, Hakkı Oğuzhan Ş.'nin ölmesi ve 3 kişinin yaralanması olayıyla ilgili Anıl Orkun İ., Güngör G. isimli şüpheliler ve Halit Y.'nin ölümü ve 3 kişinin yaralanması olayıyla ilgili de Adnan P. çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

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