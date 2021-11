İstanbul'da samuray kılıcıyla kadın cinayeti!

İstanbul'un Ataşehir ilçesinde Göktürk B.'nin samuray kılıcıyla saldırarak ağır yaraladığı 28 yaşındaki bir kadın hastanede hayatını kaybetti. Akli dengesinin yerinde olmadığı iddia edilen cinayet zanlısı Göktürk B. gözaltına alındı.

Olay, dün akşam saat 19.00 sıralarında Ataşehir'de Barbaros Mahallesi Karanfil Sokak'ta meydana geldi. Akli dengesinin yerinde olmadığı iddia edilen Göktuğ B., eğitimden çıktıktan sonra yolda yürüyen Başak C. (28)'i takip etti, ardından çantasından çıkardığı samuray kılıcıyla saldırarak ağır yaraladı. Saldırıda ağır yaralanan Başak C. kanlar içinde kaldı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı kadın, Ataşehir'de hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Başak C., hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olaya tanık olan bir site sakini, "Buraya gelen polis ekiplerini görünce park halindeki araçlarda bir arama yaptıklarını zannettim. Meğerse araçların önünde cinayet gerçekleşmiş. Şüpheli adam elindeki bıçakla kadına saldırmış. Hatta bıçak değil kılıç. Kadını burada katlediyor. Hemen sonrasında çok sayıda polis geldi" dedi.

Zanlı yakalanarak gözaltına alındı

1 aylık eğitim için Ankara'dan gelmiş

Öte yandan mimarlık mesleğini icra eden 28 yaşındaki Başak C.'in nişanlı olduğu, 1 ay sürecek eğitim nedeniyle Ankara'dan Ataşehir'deki Finans Merkezine geldiği ve bir otelde kaldığı, eğitiminin ise Cumartesi günü sonlanacağı öğrenildi. Saldırgan Göktuğ B.'nin ise özel bir sitede tek başına kirada yaşadığı ve insanlarla fazla diyaloğa girmeyen bir kişi olduğu öğrenildi.

Duvardaki yazılar tüyler ürpertti

Göktuğ B. gözaltına alınırken olayla ilgili kan donduran detaylar ortaya çıktı. Zanlının evinde yapılan aramada, duvarlara "Tuzak kur", "2023 savaş", "Spor yap", "Karnına bıçak sapla" gibi notlar yazıldığı tespit edildi.

İş için ankara'dan gelmiş

Hayatını kaybeden Başak Cengiz'in cenazesi Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Başak Cengiz'in mimar ve nişanlı olduğu, bir aylık eğitim için Ankara'dan geldiği öğrenildi. CNN TÜRK İstihbarat Şefi Nihat Uludağ Ataşehir'deki cinayetle ilgili şu detayları paylaştı: "Yürekleri sızlatan Kadın Cinayeti Ataşehir'de lüks bir rezidansın önünde meydana geldi. 27 yaşındaki mimar Başak Cengiz, normalde Ankara'da yaşıyor ve İstanbul'a bir iş için gelmiş, çalıştığı firması cinayetin işlendiği lüks sitede bir yer kiralamış.