İstanbul'da samuray kılıcıyla kadın cinayeti! Katilin ifadesi kan dondurdu

İstanbul'un Ataşehir ilçesinde Göktürk B.'nin samuray kılıcıyla saldırarak ağır yaraladığı 28 yaşındaki bir kadın hastanede hayatını kaybetti. Akli dengesinin yerinde olmadığı iddia edilen cinayet zanlısı Göktürk B. gözaltına alındı. Zanlının emniyetteki sorgusunda ''Ben evden çıkarken birini öldürmeye planladım, direnemeyeceği için onu öldürdüm'' dediği öğrenildi.

Ataşehir'e 1 aylık eğitim için Ankara'dan gelen mimar Başak C., Göktuğ B.’nin samuray kılıcı ile saldırısına uğradı. Hastaneye ağır yaralı olarak kaldırılan Başak C. hayatını kaybetti. Akli dengesinin yerinde olmadığı iddia edilen cinayet zanlısı Göktuğ B. yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, dün akşam saat 19.00 sıralarında Ataşehir'de Barbaros Mahallesi Karanfil Sokak'ta meydana geldi. Akli dengesinin yerinde olmadığı iddia edilen Göktuğ B., eğitimden çıktıktan sonra yolda yürüyen Başak C. (28)'i takip etti, ardından çantasından çıkardığı samuray kılıcıyla saldırarak ağır yaraladı. Saldırıda ağır yaralanan Başak C. kanlar içinde kaldı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı kadın, Ataşehir'de hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Başak C., hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olaya tanık olan bir site sakini, "Buraya gelen polis ekiplerini görünce park halindeki araçlarda bir arama yaptıklarını zannettim. Meğerse araçların önünde cinayet gerçekleşmiş. Şüpheli adam elindeki bıçakla kadına saldırmış. Hatta bıçak değil kılıç. Kadını burada katlediyor. Hemen sonrasında çok sayıda polis geldi" dedi.

Zanlı yakalanarak gözaltına alındı

Cinayet zanlısı Göktuğ B. ise Ataşehir Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Akli dengesinin yerinde olmadığı iddia edilen zanlı, Ataşehir Örnek Polis Merkezi'ne getirildi. Zanlı daha sonra sorgulanmak üzere Gayrettepe Asayiş Şube'ye götürüldü.

"Direnemez diye onu öldürdüm"

Adliyedeki işlemleri süren zanlının emniyet ifadesinde "Ben evden çıkarken birini öldürmeye planladım, hayata karşı bazı kuşkularım vardı" dediği öğrenildi.

Direnebileceği için bir erkeği öldürmediğini söyleyen zanlı, "Düşündüm ki kadın direnemez o yüzden onu öldürdüm ama pişmanım" dediği belirtildi.

İş için Ankara'dan gelmiş

Hayatını kaybeden Başak C.'nin cenazesi Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Başak C.'in mimar ve nişanlı olduğu, bir aylık eğitim için Ankara'dan geldiği öğrenildi. CNN TÜRK İstihbarat Şefi Nihat Uludağ Ataşehir'deki cinayetle ilgili şu detayları paylaştı: "Yürekleri sızlatan Kadın Cinayeti Ataşehir'de lüks bir rezidansın önünde meydana geldi. 27 yaşındaki mimar Başak C., normalde Ankara'da yaşıyor ve İstanbul'a bir iş için gelmiş, çalıştığı firması cinayetin işlendiği lüks sitede bir yer kiralamış."

Duvardaki yazılar tüyler ürpertti

Göktuğ B. gözaltına alınırken olayla ilgili kan donduran detaylar ortaya çıktı. Zanlının evinde yapılan aramada, duvarlara "Tuzak kur", "2023 savaş", "Spor yap", "Karnına bıçak sapla" gibi notlar yazıldığı tespit edildi. Ayrıca evde 15 adet kılıç bulundu. Zanlının cinayette kullandığı kılıcı temizledikten sonra üstünü değiştirdiği de belirlendi.

"Çocuklara 'Sizi öldüreceğim' demiş"

Öte yandan cinayet zanlısı Göktuğ B.'nin yaşadığı sitedeki komşuları uzun süredir yaşadıklarını anlattı.

Zanlının sürekli bağırıp küfür ettiğini söyleyen bir komşusu, "Son günlerde bağırışları sıklaşmıştı. Geçen gün kılıcı çocuklara göstermiş. Çocuklara kılıcı sallayarak 'Öldüreceğim sizi' demiş. Bu insanın hastanede olması gerekiyor neden burada?" dedi.

"Filmlerden etkilendim birini öldürmeliyim"

Göktuğ B.'nin yan bloğunda oturan bir site sakini ise uzun süredir bağırma seslerini duyduğunu belirtti. Sabaha karşı küfürler edip duvarlara vurduğunu söyleyen komşusu, şunları kaydetti:

"Benim çocuğum var, bu sitede neredeyse 300 tane çocuk var. Hepimizi kesebilirdi. Herkes onu şizofren ilaçlarını alıyor zarar vermez diye kabullenmişlerdi. Evinde samuray kılıcıyla oturuyormuş. Yönetimdeki çalışan, evin içerisi mühimmat dolu diyor. Bir sürü kesici alet varmış. Arabanın arkasına saklanmış kadın da buradan geçerken saldırmış. Dizilerden ve filmlerden etkilendim birini öldürmem gerekiyordu demiş."

İki üniversite okuyor

Saldırgan Göktüğ B.'nin, babasının mühendis annesinin ise avukat olduğu öğrenilirken, kendisinin özel bir üniversitede mühendislik, açıktan ise sosyoloji bölümünü okuduğu öğrenildi.

Uyuşturucu tedavisi görmüş

Saldırganın 5 yıl boyunca psikoloğa gittiği ve 17 gün boyunca uyuşturucu tedavisi gördüğü de hakkındaki iddialar arasında.