  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. İstanbul'da sanayi sitesinde yangın! Dumanlar birçok ilçeden görülüyor

İstanbul'da sanayi sitesinde yangın! Dumanlar birçok ilçeden görülüyor

İstanbul'da sanayi sitesinde yangın! Dumanlar birçok ilçeden görülüyor

Bayrampaşa'da bulunan bir sanayi sitesinde yangın çıktı. Gökyüzünü kaplayan dumanlar Bayrampaşa ve çevre ilçelerden görüldü.

Bayrampaşa'da bulunan bir sanayi sitesinde yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın nedeniyle yükselen dumanlar Bayrampaşa ve çevresinden görülüyor.

Etiketler bayrampaşa sanayi sitesi yangın
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
AK Partili vekil, doların 1 gecede 18 TL'ye çıktığını unutunca...
Canan Karatay reçeteyi verdi: ''Dediklerimi yapan hasta olmaz''
AK Partili belediye başkanının depremzedeye verdiği yanıt tepki çekti
Yağışlı hava geri geliyor... İşte haritalarla 5 günlük hava tahminleri
Serel Yereli'den ''Ramazan'' uyarısı yapan takipçisine olay yanıt
Cansel Çördük bikinili pozuna gelen yorumlara böyle isyan etti
Bayram öncesi bir zam haberi daha: Alkolde yeni zamlar geliyor!
Ehliyet alacaklar dikkat! Yeni dönem başladı
Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini açıkladı
Kadınları falakaya yatıran kargocu hakkında yeni gelişme