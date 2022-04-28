İstanbul'da sanayi sitesinde yangın! Dumanlar birçok ilçeden görülüyor

Bayrampaşa'da bulunan bir sanayi sitesinde yangın çıktı. Gökyüzünü kaplayan dumanlar Bayrampaşa ve çevre ilçelerden görüldü.

Bayrampaşa'da bulunan bir sanayi sitesinde yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın nedeniyle yükselen dumanlar Bayrampaşa ve çevresinden görülüyor.