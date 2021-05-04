İstanbul'da ''şaşkın hırsızlar'' kamerada!

İstanbul’un Zeytinburnu ilçesinde marketten sigara dolabını çalmaya çalışan şaşkın hırsızlar, güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, 28 Nisan günü saat 06.30 sıralarında Seyitnizam Mahallesi'ndeki bir zincir market şubesinde gerçekleşti. İddiaya göre, hırsızlar sabahın erken saatlerinde marketin kapı kilidini kırarak içeri girdi. Hırsızlardan biri sigara dolabını elinde bulunan tornavidayla açmaya çalışırken market reyonu üzerine düştü.

Şaşkın hırsızlar kapağını açamadıkları sigara dolabını çalarak marketten dışarı çıktı. Sigara dolabıyla ilerlemekte zorluk çeken hırsızlar, sigara dolabını ara sokakta bir otomobilin üzerine bıraktı. Dolabın içinden alabildikleri sigara paketlerini ceplerine dolduran hırsızlar olay yerinden uzaklaştı.

ŞAŞKIN HIRSIZLAR KISKIVRAK YAKALANDI

Market çalışanlarının ihbarı üzerine Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri hırsızları yakalamak için çalışma başlattı. Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler görgü şahitlerinin ifadesine başvurdu. Çalışmaların neticesinde C.N. ve S.T. İsimli kişiler olduğu belirlenen hırsızlar kıskıvrak yakalandı. C.N. ve S.T. emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

ŞAŞKIN HIRSIZLAR KAMERADA

Hırsızlık anları güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, hırsızların kapıyı zorlayarak içeri girdiği görülüyor. Hırsızlardan biri sigara dolabının kapağını açmaya çalışırken market reyonu üzerine düşüyor. Sigara dolabıyla marketten çıkan hırsızlar bir sokak arasında sigara dolabını bırakarak uzaklaşıyor.