İstanbul'da şehir eşkıyalarının tekme tokat kavgası kamerada
İstanbul'un Beylikdüzü ilçesinde arkadaşlar arasında yaşanan tartışma kavgaya döndü.
Olay, geçtiğimiz pazar günü gece saatlerinde İstanbul'un Beylikdüzü ilçesi Barış Mahallesi'nde yaşandı.
İddiaya göre, bir grup arkadaş sohbet ederken içlerinden ikisi arasında tartışma çıktı.
Kısa sürede büyüyen tartışmada taraflar tekme tokat birbirine girdi.
İçlerinden bazılarının da karıştığı kavga dakikalarca devam etti.
Grubun diğer üyelerinin ayırdığı kavga kameraya yansıdı.
İHA
