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İstanbul'da şehir magandası kamerada: 21 yaşında, 52 suç kaydı var

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İstanbul Beyoğlu'nda, durakta kavga edip yolculara rahatsızlık verdiği gerekçesiyle kendisini araçtan indiren İETT şoförüne kaldırım taşı fırlatıp başından yaralayan saldırganın 52 suç kaydı olduğu ortaya çıktı.

Olay, Piyalepaşa Bulvarı üzerindeki durakta meydana geldi. Şüpheli A.B. (21), durakta bekleyen 2 yolcuya hakaret edip üzerlerine yürüdü. Şüpheliden uzaklaşmaya çalışan yolcular İETT obüsüne bindi. Peşlerinden otobüste binen A.B. yolculara saldırdı. Şoförün de yardımıyla araçtan indirilen saldırgan otobüsün önüne geçip sileceklerini kırdı.

Otobüs şoförü M.G.'nin (53) polisi aradığı sırada saldırgan yerden aldığı taşı otobüsün kapısına fırlattı. Kaldırım taşı, kapının camını kırıp şoförün başına isabet etti. Saldırgan olay yerinden uzaklaşırken, bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından yaralanan şoförü ambulansla hastaneye kaldırdı.

Yakalanan saldırganın 52 suç kaydı olduğu ortaya çıktı.

Polis ekipleri kamera kayıtlarını inceleyip saldırganın kimliği tespit etti. Hızla harekete geçen ekipler, 12 saat gibi kısa bir sürede şüpheli Ali B'yi saklandığı adreste yakaladı. Gözaltına alınan Ali B'nin 52 suç kaydının bulunduğu ortaya çıktı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.

İHA

Etiketler suç makinesi şehir magandası suç kaydı iett şoförü
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