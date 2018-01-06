Ekşi Sözlük’ün sahibine taciz suçlaması !
Ekşi Sözlük’ün sahibine taciz suçlaması !
İstanbul'da dehşet ! İnternetten tanışmışlardı, sonuç bu oldu...
İstanbul'da dehşet ! İnternetten tanışmışlardı, sonuç bu oldu...
Memurlar isyanda ! Maaşa %5,9, yemeğe %28,2 zam gelince....
Memurlar isyanda ! Maaşa %5,9, yemeğe %28,2 zam gelince....
İlaç fiyatlarına rekor zam ! Fiyatlar tam 8 kat artacak !
İlaç fiyatlarına rekor zam ! Fiyatlar tam 8 kat artacak !
Herkes unutmuştu... Gerçek 24 yıl sonra ortaya çıktı
Herkes unutmuştu... Gerçek 24 yıl sonra ortaya çıktı
Irak'tan üzücü haber... Bir askerimiz şehit
Irak'tan üzücü haber... Bir askerimiz şehit
ABD Rusya'yı tehdit etti: ''Bedelini öder''
ABD Rusya'yı tehdit etti: ''Bedelini öder''
''Erdoğan'a hakaret''ten hapis cezası aldı
''Erdoğan'a hakaret''ten hapis cezası aldı
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. 06 Ocak 2018 09:51

İstanbul'da seri tecavüz dehşeti

İstanbul’da kadınları evlerine kadar takip ederek gece yarısından sonra içeri girip tecavüz eden bir kişi polis tarafından yakalandı.

İstanbul'da seri tecavüz dehşeti
A+ A-

Şüphelinin Bakırköy, Sarıyer, Beşiktaş'ta 4 kadına tecavüz ettiği öğrenildi.

YILBAŞI GECESİ TECAVÜZ

Beşiktaş'ta 31 Aralık gecesi meydana gelen olayda bir kadına tecavüz eden şüpheliyi yakalamak için harekete geçen dedektifler önceki gün Duran E. adlı şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelinin askerden kısa süre önce geldiği ve işsiz olduğu tespit edildi.

DAHA ÖNCE TECAVÜZE UĞRAYAN 3 KADIN DA TEŞHİS ETTİ

Polis olayla ilgili yaptığı soruşturmada İstanbul'da daha önceden meydana gelen tecavüz olayları mağdurlarına şüphelinin resmini gönderdi. Beşiktaş ve Sarıyer ve Bakırköy'de daha önceden tecavüze uğrayan 3 kadında şüpheliyi resminden teşhis etmesi üzerine Asayiş Şube Müdürlüğüne çağırıldı. Gelen kadınların Duran E.'yi kendilerine tecavüz eden kişi olarak teşhis ettikleri öğrenildi. Yapılan teşhislerle şüphelinin tecavüz ettiği kadın sayısı 4'e çıktı.

İTİRAF ETTİ TUTUKLANDI

Poliste yapılan sorgusunda şüphelinin hırsızlık için girdiği evdeki kadınlara tecavüz ettiğini itiraf ettiği öğrenildi. Şüpheli çıkarıldığı adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

tecavüzcü , seri tecavüz , seri tecavüzcü , tecavüz
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM