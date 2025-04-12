İstanbul'da sevgili dehşeti: Kız arkadaşını bıçaklayıp, annesini öldürdü

İstanbul Esenyurt'ta 17 yaşındaki H.E., tartıştığı sevgilisini bıçakla yaralıp, annesini kafasını sert bir cisimle vurarak öldürdü.

Olay, saat 19.30 sıralarında Süleymaniye Mahallesi 740. Sokak'ta bulunan 5 katlı binanın bodrum katında meydana geldi. İddiaya göre H.E., kız arkadaşı olduğu öne sürülen M.N.G.'yi (17) görmek için eve geldi. İkili arasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışmada H.E., önce M.G.'yi bıçakla yaraladı ardından annesi S.G.'nin (49) kafasına sert bir cisimle vurdu.

Şüpheli H.E., olay yerinden kaçarken sesleri duyan komşular 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Olay yerine gelen sağlık ve polis ekipleri, anne S.G.'nin hayatını kaybettiği belirlerken, ağır yaralanan M.G. sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Anne S.G.'nin cenazesi savcının incelemesinin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Polis ekiplerinin kaçan şüpheli H. E.'yi yakalama çalışmaları sürüyor.

DHA