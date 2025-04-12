  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. İstanbul'da sevgili dehşeti: Kız arkadaşını bıçaklayıp, annesini öldürdü

İstanbul'da sevgili dehşeti: Kız arkadaşını bıçaklayıp, annesini öldürdü

Güncelleme:

İstanbul Esenyurt'ta 17 yaşındaki H.E., tartıştığı sevgilisini bıçakla yaralıp, annesini kafasını sert bir cisimle vurarak öldürdü.

Olay, saat 19.30 sıralarında Süleymaniye Mahallesi 740. Sokak'ta bulunan 5 katlı binanın bodrum katında meydana geldi. İddiaya göre H.E., kız arkadaşı olduğu öne sürülen M.N.G.'yi (17) görmek için eve geldi. İkili arasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışmada H.E., önce M.G.'yi bıçakla yaraladı ardından annesi S.G.'nin (49) kafasına sert bir cisimle vurdu.

Şüpheli H.E., olay yerinden kaçarken sesleri duyan komşular 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Olay yerine gelen sağlık ve polis ekipleri, anne S.G.'nin hayatını kaybettiği belirlerken, ağır yaralanan M.G. sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Anne S.G.'nin cenazesi savcının incelemesinin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Polis ekiplerinin kaçan şüpheli H. E.'yi yakalama çalışmaları sürüyor. 

İstanbul Esenyurt'ta 17 yaşındaki H.E., tartıştığı sevgilisini bıçakla yaralıp, annesini kafasını sert bir cisimle vurarak öldürdü.

DHA

text-ad
Etiketler istanbul esenyurt cinayet sevgili
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Beşiktaş Divan Kurulu Başkanı Yamantürk'ten olay sözler: ''Ahdım olsun mezara kadar kovalayacağım'' Beşiktaş Divan Kurulu Başkanı Yamantürk'ten olay sözler: ''Ahdım olsun mezara kadar kovalayacağım'' Kırmızı bültenli suç örgütü lideri Türkiye'de enselendi Kırmızı bültenli suç örgütü lideri Türkiye'de enselendi Rusya'daki 3 bin metrelik dev yanardağ faaliyete geçti Rusya'daki 3 bin metrelik dev yanardağ faaliyete geçti Baharı bekleyenlere müjde! Meteoroloji tarih verdi: Sıcaklıklar artacak Baharı bekleyenlere müjde! Meteoroloji tarih verdi: Sıcaklıklar artacak Danla Bilic eski sevgilisinin saldırısına uğradı; KADES'ten yardım istedi Danla Bilic eski sevgilisinin saldırısına uğradı; KADES'ten yardım istedi İstanbul'da 4 katlı binanın önünde korkutan patlama: Yaralılar var İstanbul'da 4 katlı binanın önünde korkutan patlama: Yaralılar var Şirketine kayyum atanan Hasan İmamoğlu'ndan ilk açıklama Şirketine kayyum atanan Hasan İmamoğlu'ndan ilk açıklama Van'da sokak ortasında akılalmaz hırsızlık! Van'da sokak ortasında akılalmaz hırsızlık! Danla Bilic'in darbedildiği anlar kamerada: Önce tokat sonra yumruk attı! Danla Bilic'in darbedildiği anlar kamerada: Önce tokat sonra yumruk attı! İntihara kalkışan kişi özel harekat tarafından vuruldu İntihara kalkışan kişi özel harekat tarafından vuruldu
''Beyaz kabus'' bir ilimizi esir aldı: Yüzlerce kişi mahsur kaldı ''Beyaz kabus'' bir ilimizi esir aldı: Yüzlerce kişi mahsur kaldı DEM Parti'nin Erdoğan'dan ne istediği ortaya çıktı: İşte 13 maddelik talep listesi DEM Parti'nin Erdoğan'dan ne istediği ortaya çıktı: İşte 13 maddelik talep listesi Akaryakıtta indirim furyası bitti; yine zam geliyor Akaryakıtta indirim furyası bitti; yine zam geliyor Doktorların WhatsApp grubundaki mesajlar tepki çekti! Görevden alındılar Doktorların WhatsApp grubundaki mesajlar tepki çekti! Görevden alındılar Salça bidonlarının içinden bakın ne çıktı Salça bidonlarının içinden bakın ne çıktı Sınırda hareketlilik sürüyor: Yıllar sonra vatanlarına kavuştular Sınırda hareketlilik sürüyor: Yıllar sonra vatanlarına kavuştular Beşiktaş'ın borcu dudak uçuklattı Beşiktaş'ın borcu dudak uçuklattı Türkiye'yi karış karış gezen Polonyalı çift o ilimize hayran kaldı Türkiye'yi karış karış gezen Polonyalı çift o ilimize hayran kaldı Denizli'de korkutan deprem Denizli'de korkutan deprem