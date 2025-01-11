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İstanbul'da seyir halindeki araca çarpraz ateşe tutuldu

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İstanbul Esenyurt’ta 2 otomobil tarafından sıkıştırılan seyir halindeki bir araç çapraz ateşe tutuldu.

Olay, Esenyurt Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Bağdat Caddesi 2051 Sokak kesişiminde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre hareket halindeki lüks cip plakası alınamayan iki araç tarafından sıkıştırılarak çapraz ateşe tutuldu.

Gerçekleşen saldırıda aracın şoförü direksiyon hakimiyetini kaybederek, park halindeki üç araca çarptı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan incelemede çok sayıda boş kovan bulunurken, çevredeki bazı araçlarda kurşun izleri tespit edildi.

Saldırıdan yara almadan kurtulan sürücü, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Kaçan saldırganların yakalanması için polis ekipleri geniş çaplı bir çalışma başlattı.

İHA

Etiketler çarpraz ateş istanbul esenyurt silahlı saldırı saldırı
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