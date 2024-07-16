İstanbul'da silahlı çatışma: Yaralılar var
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Küçükçekmece'de iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada 3 kişi yaralandı.
Küçükçekmece Cumhuriyet Mahallesi'nde iki grup arasında silahlı çatışma çıktı. Olay yerinde çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Çatışmada ilk belirlemelere göre 3 kişi yaralandı.
İHA
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