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İstanbul'da silahlı çatışma: Yaralılar var

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Küçükçekmece'de iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada 3 kişi yaralandı.

Küçükçekmece Cumhuriyet Mahallesi'nde iki grup arasında silahlı çatışma çıktı. Olay yerinde çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Çatışmada ilk belirlemelere göre 3 kişi yaralandı.

İHA

Etiketler küçükçekmece silahlı çatışma
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