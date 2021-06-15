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İstanbul'da silahlı gasp! Genç kadın hayatını kaybetti

İstanbul'da silahlı gasp! Genç kadın hayatını kaybetti

İstanbul Ataşehir'de bir kadın, gaspçı olduğu belirtilen kişilerin silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

Ateşehir'deki korkunç olay sabah saatlerinde Küçükbakköy Mahallesi Başar Sokak'taki holdingi binası önünde yaşandı.

İddialara göre holding çalışanı Sibel Koçan, para dolu çanta ile aracına bineceği sırada saldırıya uğradı. Kadını başından vuran saldırganlar para dolu çantayı alarak kaçtı.

Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

HAYATINI KAYBETTİ

Olay yerine gelen ambulansla özel bir hastaneye kaldırılan kadın yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis, boş kovan ve araçta inceleme yaptı.

 Görgü tanığı Ayhan Morkoç, "Bir kadının vurulduğunu gördük. 3 el silah sesi duyduk. Arabaya bineceği sırada vurulmuş, pusu kurmuşlar herhalde" diye konuştu.

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Polis kaçan silahlı saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

Etiketler gasp genç kadın kadın saldırı pusu silahlı cinayet
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