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İstanbul'da silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı

İstanbul'da silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı
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İstanbul Sarıyer'de silahlı saldırıya uğrayan 2 kardeşten biri hayatını kaybetti, diğeri de yaralandı.

Tarabya'da bir kahvehanede 3 kişi arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında iddiaya göre Gencali Ö.'nun tokat attığı kişi kahvehaneden çıkarak uzaklaştı. Bir süre sonra dönen bu kişi, Gencali Ö.'yü silahla vurdu. Bu sırada kardeşini korumak isteyen Ahmet Ö. bacağından yaralandı.  Polis kimliği tespit edilen saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

DHA

Etiketler istanbul silahlı saldırı
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