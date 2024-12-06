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İstanbul'da silahlı saldırı: Saldırı anı kamerada

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İstanbul Esenyurt'ta kimliği belirsiz iki şüpheli, oto tamirhanesine silahla ateş ettikten sonra koşarak kayıplara karıştı. Saldırı anı güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Olay, dün öğle saatlerinde İstanbul Esenyurt Talatpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, kimliği belirsiz iki şahıs sokak üzerinde bulunan bir oto tamirhanesine geldi. Bir süre iş yeri önünde bekleyen şahıslardan biri eline aldığı silahla iş yerine doğru ateş etti.

Tamirhane çalışanları neye uğradığını şaşırırken şüpheliler, koşarak olay yerinden uzaklaştı. Şahısların daha önce iş yeri sahibinden haraç istediği öğrenilirken yaşanan o anlar ise iş yerinin güvenlik kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.

İHA

Etiketler silahlı saldırı esenyurt tamirhane
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