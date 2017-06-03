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  4. 03 Haziran 2017 21:12

İstanbul'da silahlı saldırı: Yaralılar var

İstanbul Güngören'de uzun namlulu silahlarında kullanıldığı çatışma yaşandı.

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Alınan bilgiye göre, Menderes Caddesi'ne bir otomobil ile gelen grup, aralarında husumet bulunduğu iddia edilen başka bir grubun üzerine uzun namlulu silahlarla ateş açtı. Grubun silahla karşılık vermesi üzerine çıkan çatışmanın ardından saldırganlar otomobille olay yerinden kaçtı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Çatışmada yaralanan 5 kişi ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Çatışma sonrası olay yeri çevresinde çok sayıda uzun namlulu silah ve tabanca fişekleri görüldü.

Saldırıya uğrayan grup ile polis ekipleri arasında tartışma yaşanması üzerine zırhlı araçlarla Özel Harekat polisleri de olay yerine geldi.

Olay Yeri İnceleme ekiplerinin Menderes Caddesi ve İnönü caddelerindeki incelemeleri devam ediyor.

AA

saldırı , istanbul , güngören , silahlı