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İstanbul'da sır cinayet: Genç müzisyen elleri, ayakları ve ağzı bağlı halde ölü bulundu

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İstanbul Kadıköy'de kendisinden haber alınamayan müzisyen Ç.E., evinde elleri, ayakları ve ağzı bağlı halde ölü bulundu.

Olay geçtiğimiz günlerde İstanbul'un Kadıköy İlçesi Göztepe Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, makine mühendisi olan ve aynı zamanda amatör olarak müzikle ilgilenen Ç.E.'nın (40) yakınları günlerdir kendisinden haber alamıyordu. Ersan'ın evine giden yakınları, çilingir yardımıyla evin kapısını açtırdı. Kapının açılması ile birlikte yakınları, E.'nın cansız bedeni ile karşılaştı. Ç.E., evinin salonunda elleri, ayakları ve ağzı havlu bir bezle bağlanmış halde bulundu. E.'nın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Morguna kaldırıldı. Hayatını kaybeden genç müzisyenden 17 Ağustos'tan bu yana haber alınamadığı öğrenilirken, polis ekipleri olaya ilişkin çalışma başlattı.

İHA

Etiketler istanbul cinayet müzisyen
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