2019 yılı asgari ücret açıklandı: Net 2.020 TL !
2019 yılı asgari ücret açıklandı: Net 2.020 TL !
HDP'nin kapatılması için resmen başvuru yapıldı
HDP'nin kapatılması için resmen başvuru yapıldı
2019 en düşük işsizlik maaşı belli oldu
2019 en düşük işsizlik maaşı belli oldu
2019 Asgari Geçim İndirimi ne kadar oldu ? Tek tek hesaplandı
2019 Asgari Geçim İndirimi ne kadar oldu ? Tek tek hesaplandı
İstanbul'daki helikopter kazasından bir ay sonra acı haber
İstanbul'daki helikopter kazasından bir ay sonra acı haber
İYİ Parti 10 ilin belediye başkan adayını açıkladı
İYİ Parti 10 ilin belediye başkan adayını açıkladı
Vodafone: ''İnternet paylaşımından ücret alınmayacak !''
Vodafone: ''İnternet paylaşımından ücret alınmayacak !''
Şok iddia: ''Sabiha Gökçen’deki ikinci pistte çatlak var!''
Şok iddia: ''Sabiha Gökçen’deki ikinci pistte çatlak var!''
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. 25 Aralık 2018 15:47

İstanbul'da skandal görüntüler ! Aracın önünü kesip tehdit ettiler

Esenyurt’ta bir grup taksici, UBER aracının önünü kesip sürücüye tehditler savurdu.

İstanbul'da skandal görüntüler ! Aracın önünü kesip tehdit ettiler
A+ A-

Olay, saat 11.00 sıralarında Esenyurt Namık Kemal Mahallesi Tonguçbaba Caddesi üzerinde meydana geldi. Aracı ile seyir halinde olan UBER sürücünün önü bir grup taksici tarafından kesildi. Aracın önünü kesen taksiciler, UBER sürücüsüne el kol hareketleri eşliğinde tehditler savurdu. O anlar UBER sürücüsü tarafından cep telefonu ile saniye saniye kaydedildi. Cep telefonu kamerasının kayıtta olduğu o dakikalarda, UBER aracının içerisinde yabancı uyruklu müşterilerin olduğu ve yaşanan olay karşısında telaşa kapıldıkları görüldü.




İHA

taksici , uber , esenyurt
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM