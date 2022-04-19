İstanbul'da sokak ortasında bir kadın daha katledildi

Korkunç olay İstanbul Gaziosmanpaşa'da yaşandı. 2 çocuk annesi genç kadın sokak ortasında eşi olacak cani tarafından silahla vurularak katledildi.

Olay, dün gece saat 01.00 sıralarında Yıldıztabya Mahallesi Divriği Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre; S.A. (26) henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştığı eşi D.A.'a(23) sokak ortasında silahla ateş etti.

2 çocuk annesi D.A. kanlar içinde yığılırken, S.A. aynı silahla intihar girişinde bulundu. Silah seslerini duyarak evlerinden çıkan çevre sakinleri, durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, D.A.'ın olay yerinden hayatını kaybettiğini belirlerken, ağır yaralanan S.A.'a ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan S.A.'ın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Çevredeki vatandaşlardan bilgi alan polis, olayın yaşandığı sokakta bir süre inceleme yaptı. Ekiplerin çalışmalarından sonra D.A.'ın cansız bedeni, cenaze aracıyla Yenibosna Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayın olduğu sokakta yaşayan bir kadın, "Silah sesine çıktım ben, yataktan sıçradım. Yukarı çıkıp baktığımda, yerde bir kadın bir erkek çapraz olarak yatıyorlardı. Kadın ölmüştü zaten. Polisler geldi, olay yeri inceleme yaptılar. Çok karışıktı buralar" dedi.