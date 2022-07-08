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İstanbul'da sokak ortasında cinayet

İstanbul'da sokak ortasında cinayet

Bağcılar’da bir kişi, husumetlisi olduğu iddia edilen 2 kişiyi sokak ortasında vurdu. Saldırıda bir kişi hayatını kaybederken, bir kişi ağır yaralandı.

Olay, Bağcılar Kemalpaşa Mahallesi 1899. Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, öğlen saatlerinde kimliği belirsiz bir kişi, husumetli olduğu fırında çalışan Mensur A.’ya ateş etti. Saldırganın ateş açmasıyla fırında bulunan Mehmet S. kaçmaya çalıştı. A.’yı silahla vuran saldırgan, daha sonra sokak ortasında kovaladığı Mehmet S.’ye de ateş açtı. 2 kişiyi vurduktan sonra zanlı kaçarken, çevredeki vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Polis sokakta güvenlik çemberi oluştururken, ağır şekilde yaralanan A. ve S. ambulansla hastaneye kaldırıldı. A.’nın hastaneye götürüldüğü sırada hayatını kaybettiği öğrenilirken, tedavi altına alınan Mehmet S.’nin ise durumunun kritik olduğu kaydedildi.

Polis ekipleri saldırıyı gerçekleştiren zanlının yakalanması için çalışma başlattı.

İHA

Etiketler bağcılar silahlı saldırı
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