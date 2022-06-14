  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. İstanbul'da sokak ortasında cinsel ilişkiye girenler ''tanıdık'' çıktı

İstanbul'da sokak ortasında cinsel ilişkiye girenler ''tanıdık'' çıktı

Son olarak İstanbul Beşiktaş'ta yaşanan sokak ortasındaki cinsel ilişki rezaletinde zanlılar yakalandı. Gözaltına alınan kişilerden birinin oyuncu diğerinin ise otel sahibi olduğu ortaya çıktı.

Türkiye'de 31 Mayıs günü başlayan kamuya açık alanlarda cinsel ilişki ve çıplaklık görüntülerine bir yenisi daha eklenmişti. Önceki akşam İstanbul Beşiktaş’ta çekilen görüntülerde bir çift yağmura ve çevredekilere aldırış etmeden uzun süre otomobil üzerinde ilişkiye girmiş, görüntüler sosyal medyada tepki çekmişti.

Çift, kendilerine tepki gösteren bir kişinin “Otele gidin evinize gidin” sözlerine de “Sana ne lan” diyerek tepki göstermişti.

Olay ile ilgili otel işletmecisi olduğu tespit edilen A. E. K. ve oyuncu olduğu saptanan Z. S. gözaltına alındı.

İktidara yakılığıyla bilinen Sabah gazetesinden Dilek Yaman Demir'in haberine göre; haklarında 'hayasızca hareket' suçundan işlem başlatılan A. E.K.'ın "Kasten yaralama" ve "hakaret" suçlarından kaydı bulunduğu belirlendi.

Gözaltına alınan kişilerden birinin oyuncu Z. S. olduğu ortaya çıktı. Diğer şüphelinin ise hakkında 2 suç kaydı bulunan otel sahibi A. E. K. olduğu anlaşıldı.

(Kaynak)

Etiketler cinsel ilişki sokak ortasında rezalet gözaltı yakalandı
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
İstanbul'da ''solüsyonlu'' dolar döviz çetesi çökertildi
Bu sefer İstanbul! Yine bir çıplak vatandaş!
Bir yılda yüzde 255 zamlanan benzine indirim geliyor
Selçuk Geçer ve İslam Memiş'ten dolar ve altın için kritik uyarı
İkinci el araçta fiyatları uçuran ''uyanıklık'' ifşa oldu
Son ankette dikkat çeken Zafer Partisi ayrıntısı!
Akıllı telefonlarda gizli tehlike: Bu uygulamaları hemen silin!
''Bahane üretmek kolay'' deyip, Erdoğan'a yüklendi
Kızlarını otelden sürükleye sürükleye çıkardı
FED'in piyasaları yakmasına 1 kala, dolar, Euro ve altın uçuşta!