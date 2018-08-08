İstanbul'da sokak ortasında dehşet anları

Bahçelievler’de bir kadına, kocası olduğu iddia edilen şahıs sokak ortasında bıçak çekti. Küçük çocuğun gözleri önünde yaşanan bıçaklı kavga cep telefonu kameralarına yansıdı.



Olay, geçtiğimiz günlerde Bahçelievler Çobançeşme Mahallesi Mithatpaşa Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, 1 kadın küçük çocuğu ve yanındaki arkadaşı ile caddede yürüdüğü sırada kocası olduğu iddia edilen bir şahıs yanına geldi. Şahıs, karısıyla konuşmak istedi. Kadın konuşmayı reddedince tartışma çıktı. Şahsın çocuğu almak istemesi üzerine tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken kadının “Çocuğumu vermiyorum” diye bağırdığı duyuldu.



Bir süre sonra öfkeden deliye dönen şahıs çocuğun gözü önünde karısına bıçak çekti. Kavgayı gören çevredeki vatandaşlar araya girerek tarafları ayırdı. Çocuğun gözleri önünde yaşanan bıçaklı kavga ise saniye saniye kameralara yansıdı.