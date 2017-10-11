İstanbul'da sokak ortasında dehşet

İstanbul Başakşehir’de oturan Mehmet Kaşıkçı, iki sene önce boşanıp tekrar birlikte olduğu eski eşi Selma Aslan’ı (36) silahla öldürdü. Kaşıkçı aynı silahla intihar etti.

2010 yılında evlenen bankacı Selma Aslan ve Mehmet Kaşıkçı çifti, 2015 yılında şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşandı. Mahkeme dava sonrasında Kaşıkçı’ya, evden uzaklaştırma cezası verdi. Yaklaşık bir yıl önce tekrar bir araya gelen çift, Başakşehir’de kiraladıkları evde birlikte yaşamaya başladı. İddiaya göre, son dönemlerde maddi sıkıntı yaşayan Mehmet Kaşıkçı, Selma Aslan’la durmadan tartışıyordu. Önceki gün iş çıkışı eve gelen Selma Aslan ve Mehmet Kaşıkçı arasında yine bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma büyüyünce silahını Selma Aslan’ın başına dayayan Mehmet Kaşıkçı, genç kadını evin dışına çıkardı. Selma Aslan’ın çığlıklarını duyan komşuları genç kadına yardım etmek isteyince, Mehmet Kaşıkçı tarafından tehdit edildi. Bunun üzerine komşular, durumu hemen polisehaber verdi. Bu arada Selma Aslan’ı apartmanın dışına çıkaran Mehmet Kaşıkçı, genç kadının üstüne kurşun yağdırdı. Ardından da aynı silahı başına dayayarak intihar etti.