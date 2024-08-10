İstanbul'da sokak ortasında kadın cinayeti: Dehşet anları kamerada
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Arnavutköy'de bir kişi, tartıştığı eşini sokak ortasında silahla vurarak öldürdü. Dehşet anları cep telefonu kamerasına yansıdı.
Olay, Arnavutköy Taşoluk Mahallesi Eslem Sokak'ta saat 13.34 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre 2 yıldır boşanma aşamasında olan H.G. (40), ve eşi S.G. (35) arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. H. G., sokakta silahla ateş ederek S.G.'yi vurdu. S.G. olay yerinde hayatını kaybetti. H.G. ise olay yerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
DEHŞET ANLARI KAMERADA
S.G.'nin eşi tarafından sokak ortasında vurulduğu anları çevredeki vatandaşlar cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydetti.
DHA
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