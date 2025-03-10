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  4. İstanbul'da sokak ortasında kan donduran cinayet: Cinayetin nedeni kahretti

İstanbul'da sokak ortasında kan donduran cinayet: Cinayetin nedeni kahretti

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İstanbul Maltepe'de 20 yaşındaki bir genci, otomobille takip ettikten sonra kurşun yağdırarak öldürdüler. Cinayetin nedeninin "yan bakma" tartışması olduğu ortaya çıktı.

Olay Maltepe, Gülsuyu Mahallesinde 20 Şubat Perşembe günü saat 21.30 sıralarında meydana geldi. Otomobilden açılan ateş sonucu, diğer otomobilde bulunan B.Y. (20) sırtından vurularak ağır yaralandı. Arkadaşları tarafından hastaneye kaldırılan B.Y. tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.

'OTOMOBİLDEN ATEŞ AÇILDI'

Cinayet Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan çalışmada polis, ateş açılan araçta bulunan B.Y.’nin arkadaşı B.K.’nin ifadesine başvurdu. Olaydan yara almadan kurtulan B.K. ifadesinde, öldürülen B.Y. ile birlikte otomobille gezdiklerini, bu sırada ekmek almak için bir fırına girdiğini dışarı çıktığında kapıda duran bazı kişilerle yan bakma yüzünden tartıştığını anlattı. Tartıştığı kişilerden birinin silahını çıkararak doldur boşalt yaptığını anlatan B.K. , "Biz daha sonra oradan ayrıldık; ancak bir otomobil tarafından takip edildiğimizi fark ettik. Kısa süre sonra o otomobilden bize ateş açıldı. Arkadaşımın vurulduğunu fark edince onu hastaneye götürdük" dedi.

2 KİŞİ TUTUKLANDI

Cinayet Büro Amirliği ekipleri yaptıkları çalışmada saldırganların içinde bulunduğu otomobili Sultanbeyli’de terk edilmiş halde buldu. Çalışmalarda Y.K.(19) ve T.M.Ç. (19) gözaltına alındı. Otomobilde bulunduğu tespit edilen Bora B.G.(20) ise Pendik’te düzenlenen operasyonla saldırıda kullanıldığı değerlendirilen ruhsatsız tabancayla yakalandı. Gözaltı sayısının 3'e yükseldiği olayda yakalanan Bora B.G.’nin poliste daha önceden 6 suç kaydı olduğu belirlendi.Asayiş Şube Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan ve suçlamaları kabul etmediği öğrenilen 3 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden T.M.Ç. ile Bora B.G. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.(DHA)

DHA

Etiketler yan bakma yan baktın cinayet 20 yaşındaki genç
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