  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. İstanbul'da sokak ortasında kan donduran cinayet: Kurşun yağdırdılar!

İstanbul'da sokak ortasında kan donduran cinayet: Kurşun yağdırdılar

Güncelleme:

İstanbul'un Kağıthane ilçesinde yaşanan korkunç cinayette bir otomobilyle seyir halindeki bir genç, kendisini takip eden saldırganların tarafından öldürüldü.

Kağıthane'de bayram arefesinde otomobil ile takip ettikleri genci kurşun yağmuruna tuttular. Olay yerinde hayatını kaybettiği öğrenilen gencin saldırıya uğradığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, akşam saat 22.30 sıralarında Kağıthane ilçesi Hamidiye Mahallesi Girne Caddesi'nde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, otomobiliyle caddede seyreden genci lüks bir araçla takip eden şüpheliler, takip ettikleri kişi durakladığı esnada otomobilden inerek genci kurşun yağmuruna tuttular. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından saldırıya uğrayan vatandaşın hayatını kaybettiği belirlendi. Yaşanan o anlar anbean güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, cadde üzerinde otomobiliyle seyreden gencin park ettiği esnada kendisini takip eden şüpheliler tarafından kurşun yağmuruna tutulduğu anlar yer aldı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. Öte yandan saldırıya uğrayan kişinin, saldırganlar tarafından başka bir şahsa benzetilmesi üzerine kurşunların hedefi olduğu iddia edildi.

İHA

Etiketler Kağıthane cinayet lüks araç kurşun yağmuru
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Paralimpik milli atlet Aysel Önder rekor kırarak Avrupa şampiyonu oldu! Paralimpik milli atlet Aysel Önder rekor kırarak Avrupa şampiyonu oldu! Putin'in limuzininde patlama! Araç alev topuna döndü! Putin'in limuzininde patlama! Araç alev topuna döndü! Maltepe mitingini hangi gazete gördü, hangi gazete görmedi ? Maltepe mitingini hangi gazete gördü, hangi gazete görmedi ? Miss Turkey güzeli Cemre Ülker'in tacı geri alındı Miss Turkey güzeli Cemre Ülker'in tacı geri alındı Gece gece kahrolduk! Biri engelli 2 çocuk yangında hayatını kaybetti Gece gece kahrolduk! Biri engelli 2 çocuk yangında hayatını kaybetti Bayramda dahi ücretli olan ''geçiş garantili'' köprü, tünel ve otoyollara bir zam daha! Bayramda dahi ücretli olan ''geçiş garantili'' köprü, tünel ve otoyollara bir zam daha! Erken seçim için tarihi imza kampanyası başladı: İmza vermek isteyenler ne yapmalı ? Erken seçim için tarihi imza kampanyası başladı: İmza vermek isteyenler ne yapmalı ? Ünlü oyuncudan protesto yapan öğrencilere dikkat çeken mesaj Ünlü oyuncudan protesto yapan öğrencilere dikkat çeken mesaj 15 yaşındaki kız çocuğu 4'üncü kattaki evinden yere çakıldı! 15 yaşındaki kız çocuğu 4'üncü kattaki evinden yere çakıldı! Hava sıcaklıkları düşüyor, bir yandan sağanak yağış diğer yandan çöl tozu geliyor! Hava sıcaklıkları düşüyor, bir yandan sağanak yağış diğer yandan çöl tozu geliyor!
AK Partili isimden Erdoğan hakkında olay sözler! AK Partili isimden Erdoğan hakkında olay sözler! Tutuklanarak cezaevine konulan Mahir Polat yoğun bakıma kaldırıldı Tutuklanarak cezaevine konulan Mahir Polat yoğun bakıma kaldırıldı Malatya'da korkutan deprem Malatya'da korkutan deprem Apar topar hastaneye kaldırılan İrem Derici'nin sağlık durumu açıklandı Apar topar hastaneye kaldırılan İrem Derici'nin sağlık durumu açıklandı ORC'nin son 39 ildeki son seçim anketinin sonuçları açıklandı ORC'nin son 39 ildeki son seçim anketinin sonuçları açıklandı Nesrin Cavadzade ve Pamir Pekin aşk tatilinde... Nesrin Cavadzade ve Pamir Pekin aşk tatilinde... Cumhurbaşkanı Erdoğan Hizbullah hükümlülerinnin cezasını kaldırdı Cumhurbaşkanı Erdoğan Hizbullah hükümlülerinnin cezasını kaldırdı Muğla Büyükşehir Belediyesi Ramazan Bayramı'na hazır Muğla Büyükşehir Belediyesi Ramazan Bayramı'na hazır