İstanbul'da sokak ortasındaki silahlı saldırı akıllara durgunluk verdi

İstanbul Maltepe’de 19 yaşındaki bir genç sokakta yürüdüğü sırada 4 kişinin silahlı saldırısına uğradı. Bacağından vurularak yaralanan genç hastaneye kaldırılırken, saldırganlardan biri tutuklandı. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay 5 Eylül gecesi saat 00.20 sıralarında İstanbul'un Maltepe ilçesi Gülsuyu Mahallesi’nde meydana geldi.

Araçtan inen 4 kişi Kerem M.’ye silahlarla ateş açtı. Bacağından yaralanan genç, kanlar içinde yere yığılırken saldırganlar aynı araçla bölgeden uzaklaştı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan Kerem M. ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri olay yerinde çok sayıda boş kovan buldu. Yapılan incelemede saldırganların H.K., A.Y., B.Y. ve M.E.E. olduğu tespit edildi. Şüphelilerden A.Y. kısa sürede yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.Y., kasten yaralama, silah kanununa muhalefet ve genel güvenliği tehlikeye sokmak suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.



Çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, şüphelilerin silahla ateş açtıkları ve ardından hızla olay yerinden kaçtıkları görülüyor.

