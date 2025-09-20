İstanbul'da şoke eden kaza: Kamyonet iş yerine girdi

İstanbul Üsküdar'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonet 3 katlı binanın girişinde bulunan iş yerine girdi.

Kaza, saat 08:45 sıralarında Burhaniye Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, sebze yüklü kamyonet sokaktan caddeye doğru ilerlerken freni tutmadı. Şoförün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonet cadde üzerinde bulunan bir iş yerine girdi. O sırada iş yerinin kapalı olması büyük bir facianın önüne geçti. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken iş yerinde hasar meydana geldi. Polis kazayla ilgili çalışma başlattı.

'HIZINI ALAMAYIP DÜKKANA GİRMİŞ'

Kazayı gören Göksel Ö., "Sabah saatlerinde pazar arabası yukardan geliyordu. Freni tutmamış kamyonette yüklü olduğu için hızını alamayıp dükkana girmiş. Yaralı ve can kaybı yok ama dükkanda baya bir hasar var. Kamyonet sürücüsü fren tutmadığı için kaza yapmış. Dükkan kapalıydı Allah'tan, kimseye bir şey olmadı" dedi.

DHA