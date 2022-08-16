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  4. İstanbul'da sosyal medyada paylaşmak için ölümcül oyun kamerada

İstanbul'da sosyal medyada paylaşmak için ölümcül oyun kamerada

İstanbul Maltepe’de bir genç, şiddetli lodos sonrası yan yatan geminin içerisine girdi. Yan yatan geminin içine giren genç halatla üst noktalarına çıkarak içerisinde gezdi. O anları ise arkadaşları cep telefonu ile görüntüledi.

Maltepe sahilinde bulunan ve daha öncesinde şiddetli lodos nedeniyle yan yatan bire gemiye akşam saatlerinde giren bir genç, halatla geminin üst noktalarına çıktı. O anları ise arkadaşları cep telefonu ile kayda aldı. Gemi içerisine giren genç ise dakikalarca yan yatan gemide gezdi. Gençlerin tehlikeli eğlencesi pes dedirtti.

Görüntülerde, yan yatan gemiye giren gencin, halatla tırmandığı ve gemi içerisinde gezdiği görülüyor.

Etiketler maltepe istanbul gemi yan yatan gemi
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